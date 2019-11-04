Belediye Başkanı Geylani, projeleri anlattı

04.11.2019 04:42

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediyenin yaptığı hizmetler ve planlanan projeleri anlattı.

Belediye meclis salonunda gazetecilerle bir araya gelen Geylani, Rahva bölgesinin imara açılması, alt ve üst yapı çalışmaları, sosyal belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalar ile yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Rahva bölgesindeki imar sorununu kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirten Geylani, söz konusu bölgede kimsenin mağdur edilmeyeceği şekilde planlama yapacaklarını söyledi.

İlçede 120 bin metrekarenin üzerinde sathi kaplama asfalt çalışması yaptıklarını aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"70 bin metrekareye yakın kilitli parke taşı döşeme çalışması yaptık. Altyapı çalışması biten her sokağımızda da yapmaya devam edeceğiz. Her hafta gerçekleştirdiğimiz konserlerin dışında haftanın üç günü de çocuklarımıza yönelik şenlikler düzenledik. Birçok alanda kurs açtık. İhtiyaçlarını gideremeyen engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik evde bakım hizmetini başlattık. Kültür merkezimizi revize ediyoruz. Kuracağımız güneş panelleriyle kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Sahil yolu ve ilçe merkezindeki bazı kesimleri kapsayan bisiklet yolu oluşturarak halkın hizmetine sunmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA