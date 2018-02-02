Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Vatandaşları Dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, her ayın ilk cuma günü gerçekleştirilen halk günü programı kapsamında Şubat ayı toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve teşekkürlerini dinledi.

Haliliye Belediyesi tarafından her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı kapsamında Şubat ayının toplantısı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, bire bir görüşme imkanı buldukları Fevzi Demirkol'a istek, tavsiye ve teşekkürlerini ileterek, iletilerine yanıt buldu. Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantısı Salonunda düzenlenen Halk Günü Toplantısına Fevzi Demirkol'un yanı sıra, Başkan Yardımcıları Aysel Göncü, Haci Kanduza, Mehmet Selim Polatkan, Osman Uludağ ve birim müdürleri katıldı.

Demirkol, vatandaşlardan gelen ve Haliliye Belediyesinin hizmet sahasına giren taleplerin çözümü için toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimat verdi. Belediyenin hizmet alanına girmeyen talepler ise ilgili müdürlerce kaydedilip ilgili kurumlara iletilecek. 2014 yılından bugüne devam eden halk günü uygulamasının görevde oldukları sürece de devam edeceğinin altını çizen Demirkol, yaptığı açıklamada "Haliliye Belediyesi olarak halkımızla devamlı olan irtibatımızı kaybetmemek, irtibatımızı daha sağlamlaştırmak adına her zaman için sahadayız, mahallelerimizdeyiz, sokaklarımızda ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Çalışmalarımızı yerinde denetliyoruz. Bu gezilerimizde mahallelerinde, sokaklarında mesai farklılığı dolayısıyla bazı vatandaşlarımızla bir araya gelemiyoruz. Bu bağlantıyı sağlamak için halkımızla irtibatımızı koparmamak için Haliliye Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu tarafa halk günü uygulamamız devam etmektedir. Halkımız isteklerini, taleplerini veya yapılmış hizmetlerle ilgili teşekkürlerini iletmektedirler. Halk günümüz her ayın ilk Cuma günü öğleden sonrasında tüm müdürlerimizin katılımıyla anında çözüm şeklinde devam etmektedir. 2014 yılında başlattığımız bu uygulama görevimiz süresince devam edecektir. Halkımızla hemhal oluyoruz. Bu bağlamda halkımızla irtibatımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA