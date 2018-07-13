Belediye Başkanı Fatma Şahin'nden 15 Temmuz Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımladığı mesajda "15 Temmuz 2016'da ülkemizin bağımsızlığına göz diken hainleri, iman ve bayrağın ahenkleşen kudretiyle yok eden aziz Türk milletinin kahramanlığının asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'nın hainlere karşı kazanılan destansı bir zaferin tarihe altın harflerle yazıldığı bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Şahin, mesajında, "O gece Türkiye'nin yerle yeksan olması için harekete geçen hainler; ertesi güne ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyeceklerini, bayrağımızı indiremeyeceklerini, ezanlarımızı susturamayacaklarını, bu ülkeye diz çöktüremeyeceklerini, bu halka boyunduruk vuramayacaklarını anlamanın kahrıyla gerçeklere uyandılar" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözlerine de dikkati çeken Başkan Fatma Şahin, "Bu necip millet ülkesine yönelik işgal girişimine büyük bir direniş göstererek milli şair Akif'in duasının gereğini yapmıştır. Bizler, özgürlük ve bağımsızlığa aşık bir milletin evlatlarıyız. Dava vatan olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. O gece de tarih tekerrür etti, milletimiz bağımsızlık ve demokrasisine göz diken hainleri yüreklerindeki iman ve bayrak sevgisiyle bertaraf ederek şanlı tarihine layık olduğunu kanıtladı. Tarih milletimizin kahramanlığını unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep şehit olur, gazi olur ancak esir olmaz" sözünün hakkını vererek darbecilere teslim olmayan Gazianteplilere de teşekkür eden Şahin'in mesajında, "15 Temmuzların bir daha yaşanmaması duasıyla, 'Gün iradeye sahip çıkma günüdür' diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğu, engellisi tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti, önüne çıkarılan tüm engellere rağmen yoluna sağlam adımlarla devam edecektir. Bundan sonra yepyeni bir döneme, yeni umutlarla taze bir başlangıç yapıyoruz. Ülkemizi bugünlere ulaştıran tüm kahramanlarımıza minnetimizle; onlardan aldığımız emaneti daha güzel yarınlara taşıyacağız. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun" denildi. - GAZİANTEP