Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir aylık maaşını afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına gönderdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir aylık maaşını afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan "Ben de Varım" kampanyası için Gaziantep destek vermeyi sürdürüyor.

Gaziantep Ticaret Odası üyelerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde afet bölgeleri için oluşturulan ayni yardım tırlarının ilk etap uğurlama töreninde Şahin, kendi şahsı adına 1 maaşını yatırdığını açıkladı.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yardımlara devam ettiklerini aktarırken, "Kampanyaya Fatma Şahin olarak 'Ben de Varım' diyorum." ifadelerini kullandı.

Milletin kuvvetini birliğinden aldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yaraları sardıkça güçleniyoruz, iyileşiyoruz. Bütün dünyaya kardeşlikte örnek oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan kararlarla, AFAD üzerinden sel ve yangın bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için karar aldık. GAGEV sayesinde bütün sivil toplum kuruluşları ile çalışan özel bir şehiriz. Daha önce açıkladığımız GastroANTEP'i iptal etme ve oraya harcayacağımız bütçeyi, GAGEV ile ayni ve yardım olarak AFAD üzerinden sel bölgesine gönderme kararı almıştık. Bu aldığımız karar doğrultusunda AFAD'tan gelen listede gıda, hijyen ve elbise desteği isteniyordu. Yaklaşık 10 milyonluk ayni yardımı trikotajcımız, ayakkabıcımız, gıdacımızdan alarak Büyükşehir Belediyesi olarak 'Ben de Varım' diyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maaşını afetzedelere bağışladı - Haberler
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