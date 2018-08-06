Belediye Başkanı Fatma Şahin Görme Engelli Öğrencileri Ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra girdikleri özel yetenek sınavıyla ilk kez Güzel Sanatlar Lisesini kazanan başarılı öğrencileri, makamında kabul etti.

Başkan Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Şehitkamil ilçesine bağlı GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, Okul Aile Birliği Başkanı Halli Arın'la öğrencileri makamında kabul etti. Öğretmenlerinin desteğiyle görme engelli Miraç Dökücü bağlama, Göktuğ Aril darbuka ve Bayram Şılga ise org çalmayı öğrendi. Eğitim hayatını Güzel Sanatlar Lisesi'nde sürdürmeyi hedefleyen Dökücü, Aril ve Şılga hedefine ulaştı. Okul yönetimi ve öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Şahin, özel yetenek sınavını başarıyla geçen öğrencilerle gurur duyduklarını aktardı. Başkan Şahin, "Engelli dostu şehir için hep birlikte senkronize bir biçimde çalışıyoruz. Engel, elde, ayakta, gözde kulakta değil, yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalptedir. Görme engelli öğrencilerimizin özel yeteneklerini açığa çıkaran okul yönetimine, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizin çok özel yetenekleriniz var. Bu güzel yeteneklerinizi büyütmek için sizlere fırsat veriyoruz. Görme engelli öğrencilerimizin kabiliyetini ortaya koymak için el birliğiyle çalışacağız. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin en yetenekli sanatçıları bu topraktan çıkacaktır. Bu topraklar yeni Gani Karacaları, yeni 'Aşık Veysel'leri yetiştirecektir. Bu çocuklar yarının en başarılı sanatçıları olacaktır" dedi.

Şahin, 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında öğrencilerin sahneye çıkacağı bir programın gerçekleştirilmesi için talimat vereceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, 45 yıl aradan sonra GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu'ndan mezun olan 3 öğrencinin Güzel Sanatlar Lisesini kazandığını bildirdi. Çelebi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e engellilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalardan dolayı teşekkür etti. GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız da "Güzel Sanatlar Lisesi'ne özel yetenekle ilk defa okulumuzda görme engelliler 8'inci sınıf öğrencilerinden 3 öğrencimiz, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde eğitim görmeye hak kazandı. Gaziantep'te ilk defa böyle bir başarıya tanıklık ediyoruz. İmkanlar ve fırsatlar sunulduğu zaman, engellilerimizin birçok şeyi yapabildiğini görebiliyoruz. Okulumuz adına gerçekten öğrencilerimizin bu başarılarından dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu. Arkadaşları adına konuşan Miraç Dökücü ise, "Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandığımız için çok mutluyuz. Başkanımız, sağ olsun bizleri makamında ağırladı, mutluluğumuza ortak oldu. Müzik Öğretmenimiz Kerim Çilli'ye çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde bağlama, darbuka ve org çalmayı öğrendik. Tek hedefimiz olan Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere, destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Fatma Şahin, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP