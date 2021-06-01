Belediye Başkanı Fatih Tosyalı: Feyezan Kanalı İçerisi ve Çevresi Temizleniyor
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Belediye Başkanı Fatih Tosyalı: Feyezan Kanalı İçerisi ve Çevresi Temizleniyor

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı: Feyezan Kanalı İçerisi ve Çevresi Temizleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, feyezan kanalında temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, feyezan kanalında temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kanal içinde ve çevresinde devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Feyezan kanalının temizliğine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Fatih Tosyalı, "Şu anda Devlet Su İşleri'nin, kanal temizleme aracı (gradal) ve belediyemize ait iş makinaları Feyezan kanalında temizlik çalışması yapılmaya devam ediliyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarımız devam sürecek" şeklinde görüş beyan etti.

İLAÇLAMA ÇALIŞMASI DA YAPILIYOR

Başkan Tosyalı, İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince de Feyezan Kanalı'nın temizlenen kısımlarında temizlik ve ilaçlama çalışmasının yapılmakta olduğunu kaydetti.

Kaynak: Habermetre

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