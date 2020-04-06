Belediye Başkanı Eroğlu yaşlı vatandaşları telefonla aradı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaşlı vatandaşları telefonla aradı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaşlı vatandaşları telefonla aradı.

Başkan Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkmaları yasaklanan ve kent merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları tek tek telefonla aramaya, hal ve hatırlarını sormaya devam ediyor. Telefon görüşmelerinde bir yandan istek ve arzularını sorarken diğer yandan da salgınla mücadele hakkında bilgiler vererek, sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Eroğlu, "Evde kal uyarılarını dikkate alıp, evlerinden ayrılmayan ulu çınarlarımızı, moral ve motivasyona en çok ihtiyaç duydukları bugünler de arayarak hal ve hatırlarını sorduk. Rabbim onların duasını üzerimizden eksik etmesin. Evlerimizden ayrılmayalım, iç içe olup hasbihal edeceğimiz günler çok yakında." dedi.

Kaynak: AA