Belediye Başkanı Eroğlu'na personelden teşekkür ziyareti
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Belediye Başkanı Eroğlu'na personelden teşekkür ziyareti

30.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:42
Belediye Başkanı Eroğlu'na personelden teşekkür ziyareti

Tokat'ta belediye personeli Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na imzalanan toplu iş sözleşmesi için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tokat'ta belediye personeli Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na imzalanan toplu iş sözleşmesi için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tokat Belediyesine bağlı TokBel Limited Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şubesi arasında imzalanan ve 587 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sonrasında personel, Eroğlu'nu ziyaret ederek teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eroğlu, "Her zaman çalışanlarımızın yanındayız. 6 yıllık bir sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Bugüne kadar halkımıza ne söz verdik isek hepsini yerine getirdik. Tüm bunları yaparken personelimizle birlikte yaptık. Biz Tokat Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdi bizim için değerlidir. Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam ettik, bundan sonra da devam edecek ve haklarını her zaman koruyacağız." dedi.

Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir ise, "Tokat Belediyesinde imzalanan sözleşmemiz normal şartlar düşünüldüğünde bölgedeki en iyi sözleşmedir. Bu durum Hak-İş Genel Başkanlığı tarafından da bizzat dile getirilmiştir. Bizlerle böylesine güzel bir sözleşmeye imza atan değerli Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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