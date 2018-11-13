Belediye Başkanı Eroğlu, Bulduğu Altınları Polise Veren Hurdacıyı Kabul Etti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çöpten atık toplarken bulduğu altınları sahibine ulaştırılması için polise teslim eden Ahmet Mermer'i, makamında konuk etti.

Eroğlu, 63 yaşındaki Mermer ile bir süre sohbet etti.

Örnek davranışı için Mermer'e teşekkür eden Eroğlu, Mermer'in davranışının takdire şayan olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Ahmet amca, Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Seni yıllardır tanıyorum, alın terinle geçinen birisin. Her anlamda zor şartlarda yaşayan bir insansın. Öyle tertemiz yüreğin var ki şu yaptığın örnek olacak bir hareket. Gençlere de anlatılması lazım. Böyle insan nasıl olur, doğru dürüst bir insan nasıl olur? Sen bunu bize çok iyi şekilde anlattın. Gözlerimiz yaşardı. Allah razı olsun."

Mermer'in her zaman yanında olduklarını belirten Eroğlu, "Elimizden gelen yardımı yapacağız. Sizin gibi büyüklerimizi her zaman ziyaret etmeliyiz." diye konuştu.

Ahmet Mermer ise çöpte hurda ararken poşet bulduğunu ifade ederek, "Poşetin içine bakarken iki tane çeyrek altın çıktı. Onları eve götürdüm. 'Bu kul hakkı' dedim. 'Çoluğumuzun kursağından geçmesin' dedim. Çocuklarım 'Ya belediyeye ya da emniyete verelim' dediler. Oğlum Gökhan emniyete götürdü." ifadelerini kullandı.

Atık toplayarak geçimini sağlayan Mermer, bir süre önce çöpte bulduğu altınları, sahibine ulaştırılması için polise teslim etmiş, yaptığı bu davranış takdir toplamıştı.