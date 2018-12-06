Belediye Başkanı Ercengiz, Engellilerle Buluştu

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentte yaşayan bazı engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Burdur Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yemek organizasyonu düzenlendi.

Belediye Başkanı Ercengiz, Cumhuriyet Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentteki kaldırımları engeller için düzenlemeye devam edeceklerini belirten Ercengiz, şunları kaydetti:

"Ben öncelikle engelli dostlarımızın ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Bu kaderi avantaja çevirmek için, engelli dostlarımızın yüzünü güldürmek için kendi hayatlarını feda ediyorlar. Hep beraber kol kola girerek engellilerin ailelerinden bağımsız bir hayatı onlara sunmak zorundayız. Unutmayalım ki her birimiz birer engelli adayıyız."

Etkinlikte engelliler ve aileleri müzik eşliğinde hoşça vakit geçirdi.