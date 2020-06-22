Belediye Başkanı engelli kişiye akülü araba hediye etti Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, daha önce söz verdiği engelli Şaban Güney'e (54) akülü araba hediye etti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, daha önce söz verdiği engelli Şaban Güney'e (54) akülü araba hediye etti.

Hürriyet Mahallesi Yazıcılar Sokak'ta ikamet eden aileyi ziyaret eden Üçok, Güney'e akülü arabasını vererek sevincine ortak oldu.

Daha önce iki engelli çocuğuna bakan anne Fatma Güney'i, Suluova Belediye olarak yılın annesi seçip hediyeler takdim ettiklerini ifade eden Üçok, şunları kaydetti:

"Bugün de Şaban kardeşimizin talebini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anneler gününde Fatma teyzemizi ziyarete gelmiştik. Biz belediye ailesi olarak yılın annesi seçtik Fatma annemizi. Yıllardır 2 tane engelli çocuğuna kendisi bakıyor. O gün ziyaretimizde, yatan kızı Sündüz'e yatak ve baza istemişti. O ihtiyaçlarını o gün hemen karşıladık. Oğlu Şaban için de engelli arabası istemişti. Bugün de onu yerine getirdik. Şaban'ın mutluluk ve sevincini hep birlikte paylaşmış olduk. Cenabı Allah Şaban kardeşimize hayırlı ömür nasip etsin. Sağlıklı günler nasip etsin. İnşallah engelini bu araba ile yenmiş olacağız. Ayrıca evin yoluna asfalt talep etmişti. İnşallah onu da yapacağız ve arabasını rahat şekilde kullanacak."

Akülü arabasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten engelli Şaban Güney ise(54), "Allah'a şükür çok memnunum. Başkanımız çok iyilik yaptı bana. Allah razı olsun.Birde yolumuzu yapacak, söz verdi bana. Çok teşekkür erdim." dedi.

Görme engelli kızı Sündüz (42) ile bedensel engelli oğlu Şaban'ın yanı sıra 5 çocuğunun daha olduğunu, ikisinin evlendiğini ifade eden anne Fatma Güney, eşi Osman Güney'i 22 yıl önce kaybettiğini, engelli çocukları ile diğer çocuklarını büyüttüğünü belirtti.

Anne Güney, Üçok'a duyarlılığı ve destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA