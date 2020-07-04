Belediye başkanı engelli çocuk için yol yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye başkanı engelli çocuk için yol yaptı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yolları bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle dolaşamayan ve evine rahat bir şekilde gidip gelemeyen engeli çocuk, irtibata geçtiği belediye başkanı tarafından yolu yapıldı.

Belediye başkanı engelli çocuk için yol yaptı
04.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:59

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yolları bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle dolaşamayan ve evine rahat bir şekilde gidip gelemeyen engeli çocuk, irtibata geçtiği belediye başkanı tarafından yolu yapıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Deren kırsal mahallesinde yolların bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle dolaşamayan, evine rahat bir şekilde girip çıkamayan 12 yaşındaki İbrahim Ceylan, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya mesaj göndererek evin yolunu yapılmasını istedi. Yalçınkaya'da iletiye dönüş yaparak engelli çocuğun yolunun yapılması için talimat verdi. Belediye ekipleri tarafından bir günde yolu yaparak Ceylan'ın rahat bir şekilde gezmesini sağladı.

"Şimdi artık rahat bir şekilde gidip geleceğim"

Artık daha rahat bir şekilde dışarı çıkıp dolaşacağını belirten İbrahim Ceylan, "Ben engelliyim. Belediye başkanına mesaj attım. Tekerlekli sandalyem yürümüyor, evimin önü çamur. Mesajdan sonra bana hemen dönüş yapıldı. İş makineleri ile yolumuzu yapıyorlar. Şimdi artık rahat bir şekilde gidip geleceğim Allah ondan razı olsun" dedi.

İbrahim'in babası İsa Ceylan ise," Çocuğum benim telefonumla belediye Başkanımıza mesaj atmış. Çocuğum doğuştan engelidir. Evimizin önü çamur ve engelli çocuğum tekerlekli sandalyesi ile yürüyemiyor. Sağ olsun belediye başkanımız mesajı görür görmez bize dönüş yaptı. Aynı anda iş makinelerini ve çalışanları bize göndererek şu anda evimizin önünü yapıyor. Çocuğum artık rahat bir şekilde artık istediği yere gidip gelecek. Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Garibanların yanında ilk duran belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi Haber
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı Haber
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı Haber
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Dünyayı şoke eden olayda Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew ifadeye çağrıldı
Dünyayı şoke eden olayda Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew ifadeye çağrıldı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Hülya Avşar İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Belediye başkanı engelli çocuk için yol yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 11:04:55. #1.15#
title