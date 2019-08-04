Belediye başkanı eline süpürgeyi aldı, vatandaş şaşırdı kaldı

Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin en işlek caddelerinden birinde temizlik yaptı. Belediye işçileriyle birlikte sokağa inerek süpürgeyi eline alan Başkan Av. Erhan Kılıç, vatandaşların şaşkın bakışları arasında Doğuş Caddesi'ndeki çöpleri topladı.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 11 ilçe belediyesinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik seferberliğine en büyük desteklerden biri Buca'dan geldi. Belediye başkanları öncülüğünde her cumartesi günü farklı mahallelerde yapılacak farkındalık çalışmaları Buca'da Doğuş Caddesi'nde başladı. Belediye emekçileri ile birlikte eline süpürgeyi alan Başkan Kılıç, cadde üzerindeki çöpleri toplarken bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kılıç'a teşekkür ederek çalışmaya destek veren vatandaşlarla birlikte cadde tertemiz oldu. İlçe belediyesi olarak gerek sosyal medya için hazırladıkları video, gerekse açık hava ilanları ve düzenli paylaşımlarla özel bir farkındalık çalışması başlattıklarını belirten Kılıç, "Hiçbir hemşehrimiz İzmir'e de Buca'ya da toz kondurmayana kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bilinçlendirme çalışması başlatıldı

İzmir'in nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık ilçesi Buca'da, "İz bırakma temiz bırak" ve "Küçük bir atık/ Büyük bir batık" sloganlarıyla bilinçlendirme çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç, "Açık hava reklam alanları ve sosyal medya mecralarında Bucalılarla buluşan kampanyamız kapsamında özel tasarımlar hazırlayarak çevre bilincinin artırılmasını hedefledik. Hasanağa Bahçesi'nde çektiğimiz ve bir çocuğun gözünden çevre kirliliğinin anlatıldığı kısa filmimizi sosyal medyada yayınladık. Büyük ilgi toplayan çalışmalarımızın çevre ve temizlik konularında istediğimiz farkındalığı oluşturması en büyük arzumuz" diye konuştu.

Başkan olduğuna inanmadılar

Doğuş Caddesi'nde "Mesai arkadaşlarım" dediği belediye işçileriyle beraber yaptıkları temizlik çalışmasının da çok verimli olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Bazı vatandaşlar belediye başkanlarının elinde süpürgeyle temizlik yapmasına çok şaşırdı. Bazıları ise benim başkan olduğuma inanmadı. Ancak hemşehrilerimizden çok güzel geri bildirimler aldık" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA