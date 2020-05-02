Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor
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Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor

Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor
02.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:56

Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor Topladığı siparişleri manav ve marketten alarak, bir de evlere dağıtıyor Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elinde kağıt kalem ev ev gezerek sipariş alıyor, topladığı siparişleri bir de evlere dağıtıyor.

Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor

Topladığı siparişleri manav ve marketten alarak, bir de evlere dağıtıyor

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elinde kağıt kalem ev ev gezerek sipariş alıyor, topladığı siparişleri bir de evlere dağıtıyor.

Pazaryeri'nde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elindeki kağıt kaleme yaşlıların ihtiyaçlarını yazıyor. Topladığı market ve manav alışverişlerinin hiç üşenmeden hazırlayan Başkan Tekin, bir de evlere dağıtarak, yaşlıların taktirini topluyor.

Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor

Kaynak: İHA

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