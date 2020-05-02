Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor

Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor Topladığı siparişleri manav ve marketten alarak, bir de evlere dağıtıyor Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elinde kağıt kalem ev ev gezerek sipariş alıyor, topladığı siparişleri bir de evlere dağıtıyor.