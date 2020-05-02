Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elinde kağıt kalem ev ev gezerek sipariş alıyor, topladığı siparişleri bir de evlere dağıtıyor.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elinde kağıt kalem ev ev gezerek sipariş alıyor, topladığı siparişleri bir de evlere dağıtıyor.

Pazaryeri'nde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elindeki kağıt kaleme yaşlıların ihtiyaçlarını yazıyor. Topladığı market ve manav alışverişlerinin hiç üşenmeden hazırlayan Başkan Tekin, bir de evlere dağıtarak, yaşlıların taktirini topluyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA