13.10.2019 12:26

Belediye başkanı eldivenleri giydi, sahili çöplerden temizledi

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile TEMA Vakfı gönüllüleri işbirliğinde çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için sahile atılan çöpler toplandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesinin sahilinde biriken çöpler Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile TEMA Vakfı gönüllüleri işbirliğinde temizlendi. Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, eldivenlerini giydi, eline çöp poşeti alarak çöpleri tek tek topladı.

Sahillerde oluşan atıkların temizlenmesi amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Bu çevre hepimizin. Bir duyarlılık oluşturma adına, insanların atmış oldukları çöpleri toplayarak onlara bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah kirletmeden çöp konteynerlerini kullanarak insanların daha bilinçli hale getirerek bir etki oluşturmuşuzdur diye düşünüyorum. Güzel bir sahilimiz var. İnsanlar burada nefes alıyorlar. Bunları temiz tutmamız gerekiyor. Yaklaşık 500-600 metredir temizlik yapıyoruz. Sahillerde her türlü çeşit atık topladık. Bunları şuanda topluyoruz. Denize atılan bütün atıkları deniz zaman içerisinde bize geri veriyor. Bunların toplanması gerekiyor. Benim vatandaşlarımızdan tek ricam çevreye değil konteynırları kullansınlar. Hem bizim açımızdan toplanması kolay oluyor hem de daha temiz bir çevre kazanmış oluyoruz. Vatandaşımızın da duyarlılığı ile birlikte Akçaabat'ımızın sahili de temiz olacak" dedi.

Öte yandan, Söğütlü Sahilinde yapılan etkinliğe Başkan Ekim'in yanı sıra Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güngör, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA