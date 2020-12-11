Belediye Başkanı Ekicioğlu, Yenice Mahallesinde çalışmaları yerinde inceledi
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Belediye Başkanı Ekicioğlu, Yenice Mahallesinde çalışmaları yerinde inceledi

11.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:29
Belediye Başkanı Ekicioğlu, Yenice Mahallesinde çalışmaları yerinde inceledi

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye ekipleri tarafından Yenice Mahallesinde yürütülen çalışmaları inceleyen Ekicioğlu, alt ve üst yapı çalışmalarının belediye tarafından belirlenen periyotlarda sürdürüldüğünü söyledi.

Havaların soğumasına bağlı çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri asfalt serimi, kilitli parke ve kaldırım sert zemin çalışmaları ile su- kanalizasyon bağlantılarını kontrol ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz daha güzel ve yaşanılır bir Kırşehir için çalışmalarına devam ediyorlar. Kış mevsiminin yaklaşması ile 14 mahallemizde de saha çalışmalarına yoğunlaşmış bulunmaktayız"dedi. - KIRŞEHİR

Belediye Başkanı Ekicioğlu, Yenice Mahallesinde çalışmaları yerinde inceledi
Belediye Başkanı Ekicioğlu, Yenice Mahallesinde çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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