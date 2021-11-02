Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Termal Turizm Projelerimiz var"

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir halkının parası doğru yerde, istihdama dayalı, turizme dayalı ve ekonomiye katkı sunacak projeler için kullanılmalı" dedi.

Kırşehir'de eski TÜRKTUR olarak bilinen yeri aldıklarını ve alınan alanı Kırşehir için istihdam merkezi haline getireceklerini ifade eden Başkan Ekicioğlu, "Entegre Et Tesisleri de dahil birçok alanda bölge faaliyette bulunulacak. Kırşehir Belediyesi, Kırşehir'in gelişimi konusunda ne gerekiyorsa yapacak. Projeye büyükşehir belediyelerini de şirketler aracılığıyla ortak etmeyi hedefliyoruz. 10 bin aileye dokunacak bir proje Türkiye'ye örnek olacak" diye konuştu. Kırşehir'de yer alan Karakurt Kaplıcaları için de resmi müracaatlarını yaptıklarını anlatan Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Karakurt Kaplıcası'na yapmak istediğimiz tesis konusunda Kırşehir Belediyesi olarak şirket aracılığıyla resmi başvurumuzu yapmıştık. İl Özel İdaresi'nden mücavir alan dışında yatırım yapamayacağımıza dair bir yanıt geldi. Söz konusu alanı şirket üzerinden istedik ve bakanlıktan da olur aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Türkiye'nin her yerinden şirket üzerinden yer alabilirsiniz' dedi. ve gelinen noktada da biz, bu alanın bir kooperatife tahsis edildiğini öğrendik. Biz, kendimiz için değil, Kırşehir için bir takım projeler üretiyor ve hayata geçirmeye çalışıyoruz." - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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