Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Sahne sanatçının gelecek de sizlerin"
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Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Sahne sanatçının gelecek de sizlerin"

Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Sahne sanatçının gelecek de sizlerin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kırşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle organize edilen Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Korosu Türk Halk Müziği Konseri, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde halkın yüksek katılımıyla izlendi.

Kırşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle organize edilen Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Korosu Türk Halk Müziği Konseri, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde halkın yüksek katılımıyla izlendi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan, CHP İl Başkanı Şeref Baran Genç, Belediye Başkan Yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve çok sayıda vatandaşın beğeniyle izlediği konser Şef Umut Yoldaş'ın yönetimiyle gerçekleştirildi. Türkülerin seslendirildiği konser sonrası sahneye davet edilen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bir kentin belleğinde ve kültür dokusunda olumlu gelişmelerin yaşanması için bu tür sanatsal faaliyetlerin önemini anlattı.

Ekicioğlu; "Pandemi koşulları nedeniyle uzun bir süredir hayatın ve kültürel faaliyetlerin maalesef kesintiye uğraması ne yazık ki hepimizi etkiledi. Yeni normalleşme ve hijyen-mesafe kurallarına uygun bir şekilde böylesi güzel bir programla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki siz değerli sanatçı kardeşlerim sahnedesiniz. Sahnede siz varsınız, geleceğimizde de sizler varsınız" dedi.

CHP Milletvekili Dr. Metin İlhan ise halkın beğeni ile takip ettiği organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Sahne sanatçının gelecek de sizlerin" - Haberler Magazin
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