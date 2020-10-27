Belediye Başkanı Ekicioğlu, personeli ile istişare toplantılarında bulunuyor
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Belediye Başkanı Ekicioğlu, personeli ile istişare toplantılarında bulunuyor

27.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:01
Belediye Başkanı Ekicioğlu, personeli ile istişare toplantılarında bulunuyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, personeli ile istişare toplantıları yapıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, personeli ile istişare toplantıları yapıyor.

Kırşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerde personel ile kahvaltılı basın toplantılarında bir araya gelerek birimlerin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ekicioğlu, personeli çalışma alanında kontrol ederek saha çalışmaları noktasında bilgiler alıyor. Başkan Ekicioğlu, başkan yardımcılarının da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Ekicioğlu, personelini biten, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirerek istişarede bulundu.

Toplantıda konuşan Ekicioğlu, daha güzel bir Kırşehir için birimlerimizde personeli ile bir araya gelmeye ve değerlendirmeler yapmaya devam edeceklerini belirtti. - KIRŞEHİR

Belediye Başkanı Ekicioğlu, personeli ile istişare toplantılarında bulunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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