Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Önceki dönem işlerle birlikte yeni projeler hayata geçiriyoruz"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, faaliyet sunumu toplantısında önceki dönemden kalan çalışmalarla birlikte şehirde yeni projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, faaliyet sunumu toplantısında önceki dönemden kalan çalışmalarla birlikte şehirde yeni projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan toplantıya, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve medya temsilcileri katıldı.

Kırşehir'de, hayata geçen ve devam eden projeler ile ilgili düzenlenen sunumun ardından Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, basın temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.

Şehirde belediye olarak görevi devraldıktan sonra medya bilgilendirmesi yaptıklarını ve belirli periyotlarda da bilgilendirmenin devam ettiğini aktaran Ekicioğlu, "Görevi devraldığımız günden bu yana yaptığımız ve yapacağımız çalışma ve projelerimizi bugün sizlerle paylaşıyoruz. Söz vermiş olduğumuz projelerimizin bir kısmını hayata geçirdik ve birçok projemiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"dedi.

Belediye olarak geçmiş dönemden kalan işlerin de yürütüldüğünü ifade eden Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Şehrimizde ihtiyaç olduğunu tespit ettiğimiz birtakım farklı çalışmaları da hayata geçiriyor, önceki dönemden yarım kalan işleri tamamlıyoruz. 1 yıllık süreci ne yazık ki dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi koşulları içerisinde geçti. Ancak, pandemi döneminin oluşturduğu ekonomik ve sosyal koşulları bahane etmeden şehrimizin daha yaşanılır hale gelmesi ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetim anlayışımızın ilkeleri doğrultusunda Kırşehir Belediyesi'ni dürüst, liyakatli, hesap verebilir, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı