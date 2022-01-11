Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan okul ziyaretleri

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezindeki okulları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu, Gülşehri İlkokulu, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahi Evran Anadolu Lisesi ve Fatma Muzaffer Mermer Anadolu Teknik Lisesi ziyaretlerinde öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Öğretmen ve idarecilerle eğitimin genel durumu, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyacı, beklentileri ve okulların fiziki durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak her zaman eğitim sorunlarının çözümü noktasında üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını belirtti.

Öğrencilerin özellikle bilimsel becerilerini geliştirmelerinin teşvik edildiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımız, şehrimiz ve ülkemiz açısından önemli. Ülkenin büyümesi ve kalkınmasının yolu da eğitimden geçmektedir, eğitimin önemi daha da artmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman okullarımızın sorunlarının çözümü noktasında katkı sunmaya ve eğitim paydaşlarıyla bulaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu'na ziyaretlerinde Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Ahmet Karaman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Uzun da eşlik etti.

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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