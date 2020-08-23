Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan mahalle ziyaretleri Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde inceledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu, mahalle ve sokaklarda yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde kontrol etti.

Kervansaray Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bölgede yapılan üst yapı düzenlemeleri hakkında bilgi veren Ekicioğlu, kent genelinde birçok noktada belediyenin farklı ekiplerinin çalıştığını anlattı.

Bazı noktalarda alt yapı bazılarında ise üst yapı çalışmaları ile mahallelerin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalıştıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla sık sık buluşmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşların taleplerini dinlemek, sorunları yerinde incelemek ve bu sorunlara vatandaşlarla birlikte çözüm üretmek amacıyla mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Kervansaray Mahallemizin dört sokağının birleşme noktasında, burada yaşayanların istek ve taleplerini aldık. Onlar da bu durumdan memnuniyetini dile getirdiler. Bu sorunların çözüme kavuşması, taleplerin gerçekleştirilmesi hususunda vatandaşlarla birlikte istişare içerisinde olmaya devam edeceğiz. Tüm mahallelerimizde vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde incelemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA