Belediye Başkanı Ekicioğlu, meslek örgütlerini bilgilendiriyor
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Belediye Başkanı Ekicioğlu, meslek örgütlerini bilgilendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Ekicioğlu, meslek örgütlerini bilgilendiriyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yapılan ve şehirde yapılacak çalışmalarla ilgili meslek örgütlerini bilgilendiriyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yapılan ve şehirde yapılacak çalışmalarla ilgili meslek örgütlerini bilgilendiriyor.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısına Ticaret Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası ile birlikte meslek örgütleri temsilcileri ve kooperatif temsilcileri katıldı.

Şehrin ekonomi, ticaret ve üretimine yön veren temsilcilere belediyenin çalışmalarını anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu, ortak akılla yönetilen belediye de her sivil toplum temsilcisinin ve halkın düşüncelerini önemsediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Pandemi koşullarına rağmen sizlerden gelen talepler ve bizlerin de değerlendirmeleri ile şehirde ortak akıl toplantılarımız devam edecek. Belediye olarak bizler şehir için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz"dedi.

Faaliyet sunum toplantısı katılımcı sendika yöneticilerinin soruları ve talepleri ile son buldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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