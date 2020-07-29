Belediye Başkanı Ekicioğlu, değerlendirme toplantısı düzenledi
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Belediye Başkanı Ekicioğlu, değerlendirme toplantısı düzenledi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, başkan yardımcılarının da katılım sağladığı programda değerlendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, değerlendirme toplantısı düzenledi
29.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:08

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, başkan yardımcılarının da katılım sağladığı programda değerlendirme toplantısı düzenledi.

Medya temsilcilerinin sunumlar halinde izlediği bir yıllık faaliyet programı, belediye tarafından yapılacak projlerin tanıtımlarının izlenmesi ile devam etti.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, basın temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplantının planlanan zamanda yapılmadığını ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Bir yandan bizden önceki yönetim döneminde yapımına başlanan ancak yarım kalan işleri tamamlıyor, kendi hazırladığımız projeleri tek tek hayata geçiriyoruz"dedi.

Şehirde var olan sorunları katılımcı bir anlayışla çözüme kavuşturmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Devraldığımız devasa borcu da, hepinizin bildiği birtakım engellemeleri de bahane etmiyor, bizi bu göreve layık gören Kırşehir halkına biz de layık olabilmek gayretiyle, hiçbir ayrım yapamadan bütün hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden ekibimle birlikte çalışıyoruz. Üretmenin öneminden hareketle, büyük bir ekonomik israfın önüne geçerek örneğin kendi asfaltımızı, çiçeğimizi, ahşap çöp kutuları ve daha birçok malzemeyi çalışanlarımızın gayretiyle kendimiz üretiyoruz. Belediyecilik bir kamu hizmetidir, vatandaşlarımızın vergisi ile bu hizmetler gerçekleştiriliyor, bu konuda çok hassas bir insanım, tüyü bitmemiş yetimin, yoksulun, garibin hakkını asla kimseye yedirmem"diye konuştu.

Toplantı basın temsilcilerinin sorularının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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