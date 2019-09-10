Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Bilimin ışığında nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu"

10.09.2019 10:49

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere başarılı olmasını dilediği açıklamasında, "Atatürk'ün yolunda, bilimin ışığında yeni nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu ve tarihimize karşı olan görevimizdir"dedi.



Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Ekicioğlu mesajında, "Yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar diliyorum. Çocuklarımızın en iyi ortamda yetişmeleri için olağanüstü bir çaba sergiliyor. Biliyoruz ki; en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu bilinç ve kararlılıkla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması bilimle, felsefeyle, edebiyat ve sanatla yetiştireceğimiz kuşaklara bağlıdır"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA