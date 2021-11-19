NEVŞEHİR (Habermetre) - Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; "Kimsenin Toplumu Kandırmaya Hakkı Yok"

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bir ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ortada yapılmış bir ihale yok, ödenmiş bir para yok, EKAP üzerinden yayınlanmış bir ihale şartnamesi var, şartnamede bir takım istenmeden yapılmış hatalar var ve onların düzeltilmesi ile yeniden çıkılan bir ihale var. Hiç kimsenin bu şehrin ve belediyemizin itibarını zedelemeye hakkı yok" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın geçtiğimiz haftalarda Nevşehir Belediyesi tarafından EKAP üzerinde yayınlanan bir ihale şartnamesinde firma ismi ve ithal edileceği ülke belirtilerek usulsüzlük yapıldığı iddialarına cevap veren Savran, gerçekleşmemiş bir ihale dolayısıyla hem şehrin hem de belediyenin itibarının zedelenmeye çalışıldığını kaydetti.

Savran, "Öncelikle hangi partiden olursa olsun bir milletvekilinin mensubu olduğu şehrin itibarını korumakla sorumlu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu itibara zarar getirecek her türlü davranış ve konuşmanın şehre zarar getireceğinin bilinmesini isteriz. Ama bu gördüğünüz aksaklığı, eksikliği söylememeniz anlamına gelmez. Ancak bunları söylerken daha dürüst, konuyu muhataplarından araştırmış bir şekilde söylenmesi ve iyi bir üslup seçilmesi önemli. Zaten Türkiye'nin en büyük şansızlığı işini düzgün yapan bir muhalefetin olmaması. Biz hiçbir eleştiriye, tenkite, fikre kapalı değiliz. Doğruysa gereğini yaparız. Yanlışsa cevabını veririz. Çünkü bizim kavgaya, gürültüye değil huzurlu bir ortamda çalışmaya ve bu şehir için değer üretmeye ihtiyacımız var. Kendimizi de bu ortamı sağlamak adına da sorumlu hissediyoruz. " diye konuştu.

'YAPILAN HATADA BİR ARTNİYET YOK'

Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ihalelerin büyük bir kısmını elektronik ortamda yaptığını ve ihalelerle ilgili tüm bilgilerin herkesçe görülebildiğini ifade eden Savran, CHP Milletvekili Sarıaslan ile arasında geçen telefon görüşmesini ve ihale süreci ile ilgili yaşananları anlattı.

Savran şunları söyledi;

"Dün Faruk beyin TBMM kürsüsünden Nevşehir Belediyesi ile ilgili bir iddiası vardı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müz bünyesinde cam ve seramik atölyesi kurulması yönünde bir çalışmamız vardı. Bunun içinde bir takım malzemelerin alınması gerekiyor. Bu Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen bir proje. Alınacak malzemeler ve yapılacak işler ikili denetim mekanizması ile yürüyor. Bu proje ile ilgili toplam 4 kalemde yaklaşık 785 bin lira olan bir ihaleye çıkılmış. Bu ihalenin de tartışmaya söz konusu olan cam ihalesinin bedeli yaklaşık 300 bin lira. Faruk bey kendisi 'Ben belediye başkanını aradım hatayı kabul etti. Düzeltti ve teşekkür etti. Soruşturma açılsaydı bunu meclis kürsüsüne taşımayacaktım. Soruşturma açılmadığı için bunu buraya taşıdım. ' diye konuştu. Bu belki de bazı şeyleri çarpıtırken gerçek unsurları barındırarak, çarpıtılmış ifadelerle harmanlayarak konuşmak herhalde bir usul. İnandırıcılığını arttıracağını düşünüyor herhalde. Bu olayın bir kısmı doğru. Faruk beyin beni aradığı doğru, konu ile ilgili uyardığı da doğru. Zaten konuyla ilgili Faruk beyin söylediği iş adamı da belediyemizi aramış ve konuyla ilgili şartname EKAP'tan çekildi. Yeni bir şartnamenin düzenlenerek yeniden EKAP'a gönderilmesinin de talimatını verdim. Tekrardan Faruk beyi arayarak konuyla ilgili hassasiyetinden dolayı teşekkür ettiğimi söyledim. İlgililerden konuyla ilgili detaylı bilgi alacağımı, kurum içinde savunma alacağımı söyledim ve görüşmemiz sona erdi. Ben kendisine soruşturma açacağım yönünde bir şey söylemedim. Gerekseydi açarmıydım? evet açardım. Faruk beyi uyaran kişi bizi de uyardığı için biz buna rağmen ihale şartnamesini EKAP'tan çektik. Bu spekülasyonlara neden olabilecek unsurları kaldırdıktan sonra yeniden ihaleye çıktık ve ihale de henüz sonuçlanmadı. Sayın Sarıaslan'ın konuşma tarzına dikkat ederseniz sanki hale yapılmış, bir firmaya çıkar sağlanmış, ödemesi yapılmış gibi bir hava var. Asla böyle bir şey yok. Bizim elektronik ihaleye çıkmamızın amacı bu şekilde spekülasyonlara neden olabilecek konulardan kendimizi korumak. Cam ve seramik atelyesi daha çok yeni bir konu. Bu konuyla ilgili ihale şartnamesini hazırlayan arkadaşlarımızın yeterli bilgisi olmadığından araştırmayla hazırlanan bir şartname var ortada. Ben belediye başkanı olarak aldığım savunmalar sonrasında bunda art niyet olmadığını ve herhangi bir usulsüzlük içermediği kararını verdim ve soruşturma açmadım. Bahse konu konuşma 3 hafta önce gerçekleşti. Ne değişti de telefonda bana teşekkür ederek 'Zaten sizden böyle bir şey beklemem' diyen bir muhalefet partisi milletvekili benim söylemediğim şeyleri anlatarak gündeme getirmesinin ne anlamı var ben çözemedim. Gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda getirmez. Gerçekleri tüm gerçekliği ile kabul edip bununla beraber çalışmak gerekir. Kimsenin de toplumu kandırmaya hakkı yok. Hele çarpıtılmış ifadelerle kimsenin bir şehrin, bir belediyenin itibarını zedelemeye çalışmak hangi partiden olursa olsun hakkı yok. "

'ALNIMIZIN AKIYLA ÇALIŞIYORUZ'

"Belediyemizin, benim, yönetimdeki müdürlerimizin, personelimizin onurunu kıracak ya da itibarını zedeleyecek ikinci unsur talimatla usulsüzlük yaptığımız iddiası. Belediyelerin yönetimleri var ve belediyeler bir takım üst denetim merkezlerine tabi. Onlara hesap vermek zorunda. Yönetim felsefesini başkan ve beraberindekiler belirler belediyedeki bütün personellerde buna uyar. Buna dışardan etki edecek bir kudret biz kabul etmiyoruz. Yani şehrimiz özelinde ihtiyacımızı ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bu yönde hareket ediyoruz. Bu yönde bize, bizi geriye götürecek bir müdahale kabul edilemez. Kaldı ki iddia edildiği gibi bir firmaya ayrıcalık tanıyarak ona haksız kazanç sağlayacak talimatı kimse veremez ama diyelim ki verilse de bizim buna uymamız söz konusu olamaz. Ben dahil bütün personellerim hepimiz alnımızın akıyla çalışıyoruz ve buna leke getirmemek için uğraşıyoruz. "

'ŞEFFAF BİR YÖNETİM SERGİLİYORUZ'

"Belki de Nevşehir Belediyesi tarihinde en şeffaf yönetimi sergiliyoruz. Yolsuzluk yapacak, haksızlık yapacak insan bu ihaleyi EKAP üzerinden yapmaz. EKAP ne demek; biz bir ihale, şartname hazırladık buyurun okuyun bunu bir eksiklik, bir sıkıntı, bir problem varsa tespit edin. Bu bir ilandır ve yayınlanarak olası hataları ortadan kaldırmak için kurulan bir sistemdir. Biz bugüne kadar toplam 74 ihalemizi 5 tanesi hariç EKAP'ta yayınladık. Bu ihalelerden haksız kazanç sağlamaya çalışan bir kurum, bir kişi bu kadar ihaleyi açık ihaleyle yapar mı? Toplamda şimdiye kadar 57 milyon liralık ihale yapmışız ve bunların büyük bölümünü EKAP üzerinden yapmışız. Bu ihale bedellerinden de belediye yaklaşık 14 milyon lira kar sağlamış. Yani yüzde 25-26 civarında bir kırım olmuş. Bu nasıl elde edilir? Açıklıkla, şeffaflıkla, daha fazla firmanın ihalelere katılmasını sağlamakla ve herhangi bir firmayı işaret etmeden halkın, şehrin menfaatini koruyarak yapılır. Firma işaret eden, haksızlık, hukuksuzluk yapan bir belediyenin ihalesine bu kadar firma girer mi? Şimdiye kadar ki şirketlere, esnaflara ödemelerimizde adalet ve zamanlama konusunda çok titiz davrandık. Bir yandan halkımıza hizmet ederken, halkımızın yaşam standartlarını yükseltirken bir yandan da bizimle iş yapan insanların zarar etmemesi, işlerini sürdürebilir halde kalmaları için ödemelerimizi aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle yerel esnafa vadesi geçmiş bir borcumuz yok. Sadece devam eden ticarette oluşan borçlar var ve hiçbirinin de vadesi henüz gelmedi. 3 aydan fazla para bekleyen esnaf yok. İhalelerde ayrıca hak ediş, hizmet kabulü gibi konularda büyük bir titizlikle davranarak ihalelerde belirtilen zamanlarda ödemelerimizi yapıyoruz. Biz sadece bu yaptığımız ihalelerle kalmayacağız. Önümüzdeki sene bundan fazla ihale yapacağız. İnsanlara, firmalara şunu söylememiz lazım; biz güvenilir belediyeyiz, biz paramızı zamanında öderiz, buyurun gelin ihalemize girin. Bu neyi sağlayacak? Bu kırım oranının yükselerek belediyemizin kar etmesini ve Nevşehir Belediyesi'nin ve şehrimizin itibarının artmasını sağlayacak. "

Savran toplantıda daha sonra gazetecilerin gündeme ve belediye çalışmalarına ilişkin soruları cevaplandırdı.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet