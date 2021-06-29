Belediye Başkanı Dinçer, pazar esnafını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye Başkanı Dinçer, pazar esnafını ziyaret etti

Belediye Başkanı Dinçer, pazar esnafını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, pazar esnafını ziyaret etti.

Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, pazar esnafını ziyaret etti.

Dinçer ve beraberindekiler, salı pazarındaki esnaflarla sohbet ederek önlük ve çanta hediye etti.

Dinçer, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, toplumun her kesiminden vatandaşla ve tüm meslek guruplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yeni hayata geçecek projeleri esnafla paylaştıklarını aktaran Dinçer, "Esnafımız bizler için çok önemli. Yeni yapılan pazar alanlarından perşembe pazarı 1 Temmuz'da hizmete sunulacak. Hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurtuluş semt pazarımızda ise baştan aşağı bir yenileme ve modernizasyon çalışması yapılacak." dedi.

Pazar esnafı ise Başkan Dinçer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım Haluk Bilginer
Spor Cristiano Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye Başkanı Dinçer, pazar esnafını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:45:34. #1.15#

title