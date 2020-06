Belediye Başkanı Demirbaş'tan esnafa destek Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede hizmete giren bir iş yerinin açılışına katıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde hizmete giren lokantanın sahibi Cihat Cambaz'ın ev sahipliği yaptığı açılışa, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın yanı sıra Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından Başkan Demirbaş, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile iş yeri sahibi Cambaz açılış kurdelesini birlikte kesti.

Açılışta konuşan Demirbaş, her yeni yatırımın ilçe ve ülke ekonomisine katkı sunduğunu ifade ederek, "Yeni iş yerimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Çubuk yeni yatırımlarla her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. İlçemize açılan her yeni işletme bizleri memnun ediyor. Böylesi güzel ve nezih bir mekanı açan genç girişimci arkadaşımızı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu de sahiplerine işletmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA