Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin keman hayalini gerçekleştirdi - Haberler
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Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin keman hayalini gerçekleştirdi

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin keman hayalini gerçekleştirdi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallerden taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah Ortaokulu öğrencilerinin müzik sınıfına 24 keman hediye etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallerden taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah Ortaokulu öğrencilerinin müzik sınıfına 24 keman hediye etti.

Demirbaş, okula giderek müzik sınıfında öğrencilere kemanlarını dağıttı. Enstrümanları görünce büyük sevinç yaşayan öğrenciler Demirbaş'a teşekkür etti.

Müzik öğretmeni Mustadin Şahinbaş, "Öğrencilerim çok yetenekli ama enstrüman alacak imkanları yoktu. Bu öğrencilerimle oluşturacağım orkestrayla bu güne kadar verdiğim en iyi konseri vermek için çalışacağım." dedi.

Öğrencilerden Yusuf Zafer Çalış da ilk defa bir kemana dokunduğunu belirterek, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. İlk defa bir kemana dokundum. Belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Müzisyen olacağını dile getiren öğrencilerden Poyraz Tutum da "İlk defa bir keman aldım elime. İnşallah keman çalmayı öğreneceğim ve iyi bir müzisyen olacağım." dedi.

Suriyeli Yahya Aslani ise "Müziği çok seviyorum. Cihat Aşkın gibi çok iyi bir sanatçı olmak istiyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin keman hayalini gerçekleştirdi

Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin keman hayalini gerçekleştirdi

Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin keman hayalini gerçekleştirdi

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin keman hayalini gerçekleştirdi - Haberler
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