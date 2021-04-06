Belediye Başkanı Demirbaş, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Belediye Başkanı Demirbaş, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Demirbaş, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. yıl dönümünü kutladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. yıl dönümünü kutladı.

Demirbaş, Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun (AA) 101. yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansı'nın ulusal ve uluslararası arenada haberciliğin öncü ve doğru sesi olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Türkiye'nin ve ilçemizin sesini bir asırdır dünyaya duyuran, ilkeli habercilik anlayışıyla örnek teşkil eden Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına kolaylık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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