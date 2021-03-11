Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret
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Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

11.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:01
Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında Demirbaş ile bir süre görüşerek istişarelerde bulunan Çivitcioğlu, Çubuk'un Ankara'nın gelişen ve büyüyen önemli ilçelerinden biri olduğunu kaydetti.

Çankırı ve ilçelerinin Çubuk ile ticari anlamda önemli ilişkileri olduğunu vurgulayan Çivitcioğlu, "Çubuk her anlamda bizim için çok önemli. Sık sık gelip gittiğimiz, önemli dostlarımızın da olduğu bir şehrimiz. Özellikle Çubuk'taki hayvan pazarı Çankırı'daki hayvancılığı da besleyen bir merkez konumunda. Bunun yanından Çubuk'tan Şabanözü'ne yaklaşık bin 200 kişi her gün çalışmaya gidiyor." ifadesini kullandı.

Çivitcioğlu'na ziyaretinden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Demirbaş, "Böylesine değerli bir vekilimizi Çubuk Belediyesi'nde ağırlamaktan ve kendisi ile Çubuk için hayata geçireceğimiz projeleri paylaşmaktan onur duydum. Her alanda komşu ilçelerimizle ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal konularda teknik ve idari alanlarda iş birliği sağlamaya özen gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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