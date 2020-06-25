Belediye Başkanı Covid-19 konusunda halkı uyardı
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Belediye Başkanı Covid-19 konusunda halkı uyardı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kentte korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanı Covid-19 konusunda halkı uyardı
25.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:59

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kentte korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine vatandaşları uyardı.

Başkan Köse, vatandaşların normalleşme kurallarına daha sıkı şekilde uymalarını istedi.

Normalleşme sürecinde kurallara uyulmamasının ciddi tehlike oluşturan sonuçlarına şahit olduklarını ifade edem Köse, "Kentimizdeki Covid-19 vakaları büyük bir hızla artıyor. Safranbolu Belediyesi olarak başta Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizin hijyeni için son hızla çalışmaya devam ediyor; ancak sosyal mesafenin, maske kullanımının ve kişisel hijyen kurallarının uygulanması her bir vatandaşımızın kendi sorumluluğunda olan hayati konular. Lütfen kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını önceliğiniz haline getirin. Size bulaşacak virüsün sadece sizi etkilemekle kalmayacağını, temas ettiğiniz ve risk grubunda olan insanların da yaşamlarına mal olabileceğini unutmayın. Kentini ve birbirini koruyan, kollayan Safranbolulular olarak bu süreçte kurallara uymanızı önemle rica ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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