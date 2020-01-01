Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan işçilere kışlık kıyafet dağıtımı

01.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:48

Kocasinan Belediyesi, 917 saha çalışanının daha kaliteli hizmet sunabilmesi için kış şartlarına uygun çalışma kıyafetleri dağıttı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Makina İkmal Bakım Onarım Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak 2019 yılında yaptıkları hizmetleri artırarak, yeni yılda yapılması gerekenleri vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Belediyenin her biriminde 1500'e yakın çalışanıyla daha güzel Kocasinan için çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki her çalışanımızın yaptığı iş çok önemlidir ve bu çalışmalar hemşehrilerimize hizmet olarak yansımaktadır. Bizler eşref-i mahluk olan insana hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyor, bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. İnsan merkezli hizmetle işinizi iyi yaptığınızda hem hak etmiş olduğunuz kazancınızın karşılığını hem de vatandaşın duasını alırsınız. Bu noktada gayretle, özveriyle çalışan çalışanlarımızı tebrik ediyor, ellerine emeklerine sağlık diyorum. İnşallah 2020'de en güzel hizmetleri buluşturacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kocasinan'ı ve şehrimizi daha iyi noktaya getirmek için daha iyi hizmetler vererek gayretlerimiz devam edecek. Bütün çabamız, şehrin huzuru ve mutluluğudur."

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de her zaman işçinin yanında yer alan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çolakbayrakdar, kış şartlarında işçilerin üşümeden daha rahat çalışabilmesi için 917 personele elbise, uzun kollu kıyafet, mont, bot, bere ve eldiven dağıttı.

Kaynak: AA