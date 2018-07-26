Belediye Başkanı Çoban, Gazetecilerle Buluştu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Çoban, Belediye iştiraki Yüntaş A.Ş. tarafından yeni açılan No: 03 Fırından Yeni'de düzenlenen kahvaltıda yaptığı konuşmada, gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Göreve geldiği günden bu yana 9 yıldır geleneksel olarak düzenlenen programın devam ettiğini hatırlatan Çoban, "Geniş bir katılımla yapılan bu buluşmalar bizi mutlu ediyor. Bu programa basınla ilgili olan herkesi davet etmeye özen gösteriyoruz. Tüm çalışanlarıyla davet ediyoruz. İnşallah gelecek 24 Temmuzlarda da bir araya geliriz. Burada bulunan herkesin içi Afyonkarahisar'a hizmet aşkıyla dolu. Bu aşk da hiçbir zaman bitmez." diye konuştu.

24 Temmuz'un 1908 yılında sansürün kaldırılmasının ardından kutlanan bir gün olduğunu dile getiren Çoban, şunları kaydetti:

"110 yıl önce yapılan bu değişiklik ile basınımız daha özgür bir hale geldi. Gerçekten Türk tarihine baktığımız da, basın tarihine baktığımız da çok güzel gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Hem ulusalda, hem de yerelde görüyoruz. İlimizde iki tane olan basın derneği ve örgütü birleşme kararı aldı bu ilimiz adına çok güzel bir birliktelik olarak düşünüyorum. İki sivil toplum kuruluşunun başkanlarına da bu anlamda teşekkür ediyorum. Biz Afyonkarahisar'da yıllardır 3 muhtarlar derneğini valiler ve ileri gelenlerin araya girmesi ile bir türlü bir araya getiremedik. Ama basında böyle bir birlikteliğin kendiliğinden yaşanmış olması gerçekten sevindiricidir. Umarım basın sektöründeki bu birleşme adımı, diğer sektörlere de örnek olur. Bu konuda Afyonkarahisar'da sıkıntı çekiyoruz. Kentimizde kurulan bir mesleki dernek o meslekle ilgili çalışan herkesi kucaklamalıdır."