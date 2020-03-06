Belediye Başkanı Çoban'dan CHP'li Özkoç'a tepki

06.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:18

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Başkan Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin birliği ve dirliği için milletçe imtihandan geçtikleri bir süreci yaşadıklarını söyledi.

Başkan Çoban, şunları kaydetti:

"Yakın tarihte TBMM'de yasama organında görev yapan bir vekil, çok şuursuz ve edepsizce ülkemize, devletimize ve devletimizin başında bulunan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi kendince siyaset kulvarında görev bilmiş. Oysa tüm partilerin devlet şuuru, anlayışı ve bütünlüğü içerisinde devletin Cumhurbaşkanına hakaretin aynı zamanda devlete bir saldırı olduğunu görmeleri gerekirdi. Bu şahsın TBMM'de bu topluma verebileceği hiçbir şey yoktur. Partisine de verebileceği hiçbir şey yoktur. Çünkü devleti tanımaz bir hale gelmiştir. İfadelerinin altında bunlar yatıyor. Bu saldırıların altında bunları görüyoruz."

Kaynak: AA