Belediye Başkanı Çınar'dan MHP'ye Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Teşkilatını ziyaret eden AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar, "Yerelde cumhur ittifakının elini güçlendirecek, memleketimize daha fazla hizmet getirme gayreti göstereceğiz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il teşkilatını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "31 Mart 2019 mahalli idareler seçimleri yeni hükumet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir. Bu imtihanda başarılı olmak aynı şekilde milli bekamızın haysiyet konusudur. Demek ki yerel seçim sadece seçimden ibaret değildir. Türkiye'nin bekası, milletin kaynaklarının sadece milletin geleceği için harcanmasıdır. Herhangi bir çıkar gözetmeksizin, herhangi bir pazarlık veya al-ver sürecine dahil olmaksızın milli bekamızın haklarını savunmak için fedakarlıksa fedakarlık, mücadeleyse mücadele, bedelse bedel, kısacası ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Karşılıksız sevdiğimiz milletimize hizmet etmek için dürüst, temiz ve yetişmiş kadrolarımızla, üretken belediyecilik vizyonumuzla milliyetçi hareketi ve cumhur ittifakı adaylarımızı zafere ulaştırmayı amaçlıyoruz. 24 Haziran'da cumhur ittifakında nasıl başarı elde ettiysek 31 Mart mahalli idareler seçiminde de aynı başarıyı elde edeceğiz. Buradan bütün Yeşilyurtlu hemşehrilerime sesleniyorum; cumhur ittifakı adayımız Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar'ı en yüksek oy ile başkan seçmek adına elimizden gelen tüm fedakarlığı yapalım" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Geçmişteki birlikteliğimizi 31 Mart seçimleriyle de taçlandırarak, inşallah yerelde cumhur ittifakının elini güçlendirecek, memleketimize daha fazla hizmet getirip, katkı sağlamak için büyük gayretler göstereceğiz. Yapılması gereken ne varsa, hangi alanda çalışılması gerekiyorsa taş üstünde taş tutmamız gerekiyorsa tutacağız. Beraber hareket etmemiz gerekiyorsa beraber, ayrı ayrı çalışmamız gerekiyorsa ayrı ayrı çalışarak amaç başarıyı ve zaferi elde etmek" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt'ta Cumhur ittifakının zaferle çıkması adına her adımı atacaklarını dile getiren Çınar, "Bizler önümüzde ki seçimi çok önemli bir seçim olarak görüyoruz. Bir araya gelip, birlikte istişare edip, beraber hareket etmenin yollarında yürüyerek, çok daha güzel projelerle ilçemizi eminim ki çok verimli noktaya taşıyabiliriz. Biz daha önce 15 Temmuz'da Milliyetçi Hareket Partisindeki kardeşlerimizle birlikte bunu yaptık. Ortak noktayı ele alarak, beraber hareket ettik. O başlattığımız süreçti sonrasında biliyorsunuz Cumhur İttifakının diye perçinleşti ve şuanda ben inanıyorum ki bu birliktelikle zaferler, güzellikler gelecek bunu başaracak, güçteyiz. Bizler hizmet ve memleketimize katkı için buradayız. Güzel karşılamalarından dolayı değerli başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, "31 Mart'ta ülkemizin kaderini etkileyecek, bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte MHP ile birlikte seçime giriyoruz. Cumhur İttifakının seçimi en yüksek oyla kazanacağını ve ülkenin geleceği için hayırlı hizmetler yapacağına inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA