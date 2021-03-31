Belediye Başkanı Çatal, Kütüphaneler Haftası'nı kutladı
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Belediye Başkanı Çatal, Kütüphaneler Haftası'nı kutladı

Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Çatal, Kütüphaneler Haftası'nı kutladı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla, Taşköprülüzadeler Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla, Taşköprülüzadeler Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet eden Çatal, burada kitap da okudu.

Çatal, AA muhabirine, öğrencilere hijyenik bir ortam oluşturmak için ekiplerin günlük temizlik ve dezenfekte çalışması yaptığını söyledi.

Herkesin Kütüphaneler Haftası'nı kutlayan Çatal, "İnsanlığın geçmişten bugüne biriktirdiği ilmi, felsefi, tarihi, dini, iktisadi birçok değerin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan kütüphaneler, bilginin paylaşıldığı ve okuma alışkanlığının kazanıldığı önemli merkezlerdir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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