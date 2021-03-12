Belediye Başkanı Çalışkan'a başarı belgesi
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Belediye Başkanı Çalışkan'a başarı belgesi

12.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:46
Belediye Başkanı Çalışkan'a başarı belgesi

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Covid-19 salgın hastalığı sürecinde verdiği büyük özveri ve mücadele için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a 'başarı belgesi' verdi.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Covid-19 salgın hastalığı sürecinde verdiği büyük özveri ve mücadele için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a 'başarı belgesi' verdi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ı makamında kabul eden Kaymakam Buğra Karadağ, pandemi sürecinde özveri ile mücadele veren ve içinde bulundukları bu zorlu süreçte büyük emek ve çaba gösteren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan' a azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek "Başarı Belgesi" sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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