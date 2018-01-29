Belediye Başkanı Çakır'dan Zeytin Dalı Harekatı'nda Görev Yapan Askerlerin Ailelerine Ziyaret -...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.

İlk ziyaretini daha önce Bab'da da görev yapan Komando Uzman Çavuş Volkan Uçar'ın ailesine yapan Başkan Çakır, baba Yaşar ve anne Songül Uçar ile bir süre sohbet etti.

Volkan'ın vatanı ve bayrağı için cephede mücadele ettiğini anlatan Çakır, "Allah onları muzaffer etsin, onlar şu anda orada vatanına, milletine ihanet eden şebekeyle mücadele ediyor. Çocuklarımızın vatanı ve bayrağı için mücadele ediyor. Rabbim tırnaklarına taş değdirmesin, onları muzaffer kılsın." diye konuştu.

Baba Yaşar Uçar ise oğlunun fırsat buldukça kendilerini aradığını belirterek, "Cephede bulunan bütün askerler Allah'a emanet olsunlar, Allah hepsini korusun." dedi.

Anne Uçar da oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Çakır, konuşmaların ardından anne Uçar'a, Kur'an-ı Kerim, baba Uçar'a ise Türk bayrağı hediye etti.

Daha sonra Kilis'te görev yapan Uzman Çavuş Serhat Taçyıldız'ın ailesine ziyarette bulunan Çakır, anne Ufuk Taçyıldız ve kızı Mehtap ile bir süre görüştü. Çakır, Uzman Çavuş Taçyıldız'ın yeğenleriyle sohbet ederek, onlara oyuncak verdi.

Anne Taçyıldız, "Allah tüm askerleri esirgesin." dedi.

Çakır, daha sonra Uzman Çavuş Serhat Taçyıldız'ı telefonla görüntülü arayarak, bir süre görüştü. Taçyıldız'ı ailesiyle de konuşturan Çakır, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.