Belediye Başkanı Bulut maaşını bağışladı Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Milli Dayanışma kampanyasına bir maaşını bağışladığını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Milli Dayanışma kampanyasına bir maaşını bağışladığını söyledi.

Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşımla destek veriyorum. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA