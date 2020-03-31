Belediye Başkanı Bulut maaşını bağışladı
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Milli Dayanışma kampanyasına bir maaşını bağışladığını söyledi.
31.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:22
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Milli Dayanışma kampanyasına bir maaşını bağışladığını söyledi.
Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşımla destek veriyorum. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA