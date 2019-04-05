Belediye Başkanı Bilgin, Vali Ayhan'ı Ziyaret Etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette şeref defterini imzalayan Başkan Bilgin, Vali Ayhan ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Başkanımız bugün ilk ziyaretini bize gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görevinde inşallah hayırlı işlere imza atar. Birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza Sivas'a güzel hizmetler yapacağımızdan şüphemiz yok. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Neler yapabileceğimizi iyi biliyoruz. Hilmi başkanımızın Ankara tecrübesinin Sivas'a çok olumlu yansıyacağını söyleyebilirim."

Dün itibariyle mazbatayı alarak göreve başladığını ifade eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de "Bugün ilk ziyaretimizi valimize yapıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz üzere inşallah önümüzdeki dönemde memleketimiz için iyi işleri hep birlikte yapacağız. Biz de inşallah bu hizmeti en iyi şekilde yerine getireceğiz. Demokrasimizin şehrimize yansıttığı birlik, beraberlik içerinde huzur ortamında bir seçim geçirdik. Milletimiz kararını verdi." dedi

Ziyarette Başkan Bilgin'e Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Kuzu, Kayhan Işık, Turan Topgül, Burak Kuruçay ve Ahmet Duman eşlik etti.

Kaynak: AA