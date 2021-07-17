Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı
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Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı

Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunuldu.

Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunuldu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de scooter binerek gençlere yarıştı.

Sivas Belediyesi, kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan ve aynı zamanda yerli ve milli yapım Scooter'ı Sivaslıların hizmetine sundu. Hazırlanan proje kapsamında Scooterler piknik ve mesire alanları başta olmak üzere yürüyüş ve bisiklet yollarına yerleştirildi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı "Birlikte Spor Yapalım" teklifini geri çevirmedi. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan yürüyüş ve bisiklet yolunda gençlerle yarışan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin koşu da gençlere yetişemeyince devreye scooter planını soktu. Gençlere yetişebilmek için scooter'a binen Başkan Bilgin finiş çizgisine gençlerle birlikte ulaştı. Başkan Bilgin'in gençlerle yarışı renkli görüntüler oluştururken muhabirin "Yarışı kim kazandı" sorusuna ise Başkan Bilgin kazanan "Sivas" oldu cevabını verdi. - SİVAS

Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı
Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı
Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı
Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı
Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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