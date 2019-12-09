Belediye Başkanı Biçer, MYO öğrencileriyle buluştu
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Belediye Başkanı Biçer, MYO öğrencileriyle buluştu

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, öğrencilerle tanışmak ve onların isteklerini dinlemek amacıyla DPÜ Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

09.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:48
Belediye Başkanı Biçer, MYO öğrencileriyle buluştu

Belediye Başkanı , öğrencilerle tanışmak ve onların isteklerini dinlemek amacıyla DPÜ Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.


Meslek Yüksekokulu'nun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Adil Biçer, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, İlçe Başkanı Ahmet Kulat, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Tanışma toplantısı olarak düzenlenen buluşmada Başkan Adil Biçer, belediyenin Meslek Yüksekokuluna ve öğrencilere yönelik hizmetlerini anlattıktan sonra, öğrencilerin belediyeden beklentilerini dinledi ve not aldı.


Yapılabilecek hizmetlerin en kısa sürede gerçekleştirileceğini söyleyen ve bunlar arasında Simav Genç Kart uygulamasının da olacağını belirten Biçer, kartı kullanan öğrencilerin ulaşım hizmetlerinden indirimli olarak faydalanacaklarını kaydetti.


Toplantı sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Rüştü Güntürkün, Belediye Başkanı Adil Biçer ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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