Belediye Başkanı, Beydağı eteklerinden çıkan suyun tanıtımını yaptı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı eteklerinden çıkan, içme suyunun kalitesini ölçmek için malatya sokaklarında suları içerek test etti

Başkan Gürkan, ''İçme suyumuz 850 bin nüfusa sahip Malatya'nın ihtiyacını karşılıyor. Doğal kaynak suyumuz vatandaşlarımızın da sofralarına lezzetiyle tat veriyor. Amacımız gelecek nesillere berrak, doğal bir lezzet bırakabilmek. 1995 yılından beri koruma altına alınan doğal kaynak suyumuz, kentin her noktasına yapılan çeşmelerden insanlara sunuluyor. Malatya'ya gezmeye gelen yabancı konuklara ilk günlerde bu tuaf gelsede, edindikleri lezzet onları bu alışkanlığı kabul etmelerini sağlıyor. ''dedi

Kaynak: Bültenler