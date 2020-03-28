Belediye Başkanı, basın toplantısını 'Videokonferans' yöntemiyle yaptı
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Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Türkiye, Mersin, Güncel

Belediye Başkanı, basın toplantısını 'Videokonferans' yöntemiyle yaptı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde basın bilgilendirme toplantısını videokonferans yoluyla yaptı.

28.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:20
Belediye Başkanı, basın toplantısını 'Videokonferans' yöntemiyle yaptı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde basın bilgilendirme toplantısını videokonferans yoluyla yaptı.

Türkiye'de ilk kez online olarak yapılan basın toplantısında Başkan Yılmaz, basın mensuplarına gündemin en önemli konularından olan korona virüs ile mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlk olarak belediye birim müdürleri, ardından muhtarlar ve şimdi de basın mensuplarıyla online toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Dünyanın içinde bulunduğu durum ortada. Artık bilgiye ulaşmak daha kolay. Basın mensuplarımızla sosyal mesafeyi koruyarak görüşme yapabilirdik ya da sosyal medyadan canlı yayın ile görüşebilirdik ama biz basın mensuplarımızın aynı anda habere ulaşabildiği, tek taraflı değil interaktif bir toplantı yapmak istedik" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yılmaz, Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü günden itibaren tedbiri elden bırakmadıklarını ve toplu kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ettiklerini kaydederek, "Salgına karşı önlemlerimiz artarak devam ediyor. Yeni stratejiler geliştiriyoruz. İlçemizdeki tüm banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirdik. Tüm ortak kullanım alanlarına ve ilçemizdeki asansörlerin tamamına bu dezenfektanlardan yerleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toroslar Vefa Merkezi, vatandaşların her an yanında"

"Kaymakamlığımızın koordinasyonunda Toroslar Vefa İletişim Merkezi'ni aktif bir şekilde yürüterek, Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan, ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" diyen Yılmaz, "Büyüklerimizin iaşe ihtiyaçlarını gidermenin yanında Türkiye'de bir ilk olan 'Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara' sosyal sorumluluk projesini başlattık. Proje kapsamında 'Büyüklere Vefa' hattı kurarak bizlere ulaşan vatandaşlarımızı, evde yalnız kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla görüştürerek, gönül bağı kurulmasını sağlıyoruz. Hal hatır sorarak, büyüklerimize moral desteği vermelerini istiyoruz. Bu uygulamadan gençler de büyüklerimiz de çok memnun. Büyüklerimiz, bizim başımızın tacı" şeklinde konuştu.

Küresel bir tehdit haline gelen salgını önleme çalışmalarının kamuoyuna

aktarılmasında ve toplumun kaygıya kapılmadan doğru bilgiye ulaşmasında büyük emek gösteren basın mensuplarına teşekkür eden Yılmaz, "Siz değerli basın mensuplarımıza bu konuda önemli görevler düşüyor. Bu zorlu süreçte halkı doğru bilgilendirmek için sahada mücadele eden ve yaptığımız hizmetleri kamuoyuna aktaran basın mensuplarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz. Yerel basınımız her zaman var olmalı, güçlü olmalı. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi. Yılmaz, göreve geldikleri bir yıllık süre zarfı içerisinde ilçenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik hayata geçirdikleri projelerinden de bahsederek, online toplantıya katılan tüm basın mensuplarına teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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