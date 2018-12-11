Belediye Başkanı Aydın'a Ziyaretler

AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel seçime kısa bir süre kaldığını anımsattı.

Bilgin, seçildiklerinde yapılan hizmetleri de daha yukarıya götürerek, Sivas'a hizmet edeceklerini aktararak, "Sivasımızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için her noktada çalışma yapılan bir ruhla sahadayız. Sizin tecrübenizde AK Parti belediyeciliğinin neler yapacağının göstergesi. Biz muhalefet partisinden belediye devralmayacağız. Hizmet noktasında çıtayı en yukarıya çıkarmış, başarılı belediyecilik örnekleri vermiş bir belediyeden ve bir belediye başkanından belediyeyi devralıp bu çıtayı da sizlerle birlikte hem seçim sürecini hem de seçimden sonraki süreci ben değil biz anlayışıyla birlikte götüreceğiz." ifadesini kullandı.

Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Hem siyasi anlamda hem de bürokrasi tecrübeniz var. Ben inanıyorum ki bu hizmetler belediyecilik anlamında bir avantaj olacaktır. Gönül çıtanın daha yukarılara çıkmasını arzu ederim. Biz bu bayrağı 31 Martta teslim edeceğiz. İnşallah çıta yükseğe çıkar. Partinin kurucusu olarak parti evladınız gibi oluyor temennimiz partimizin kazanması. Sivas'ın lehine şehrimiz iyi bir noktaya taşınmış konumda inanıyorum ki bu daha iyi bir noktaya taşınacak. Bize ihtiyaç duyduğunuz süreçte desteğimizi, birikimimizi size aktarma noktasında en ufak bir şüpheniz olmamalı."

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Duman da hazır bulundu.