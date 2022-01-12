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Belediye Başkanı Asya, Müştak Baba Bilgi Evindeki kursları ziyaret etti

Belediye Başkanı Asya, Müştak Baba Bilgi Evindeki kursları ziyaret etti
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Müştak Baba Bilgi Evini ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Müştak Baba Bilgi Evini ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, bilgi evinde devam eden ahşap boyama, dikiş nakış ve Kur'an-ı Kerim kurslarını ziyaret etti.

Sohbet ettiği kursiyerlerin talep ve önerilerini dinleyen Asya, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Oğuz Akyüz ile yapımı tamamlanan halıları kesti.

Bilgi evinde çok amaçlı kursların icra edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Asya, "Bir taraftan dikiş nakış kursları devam ederken, diğer taraftan Kur'an-ı Kerim, okuma yazma, ahşap boyama kursları ile geleneğimizi geleceğe taşımak adına halı, kilim ve seccade dokuma kursları icra ediliyor." dedi.

Yapımı tamamlanan halıların kesimini de gerçekleştirdiklerini ifade eden Asya, "Sosyal ve gönül belediyeciliğini hakkıyla icra etmek üzere İŞKUR Müdürlüğümüzle, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurumlarımızla uyum ve işbirliği içinde hareket ediyoruz. Bu tür çalışmalarımıza emek veren paydaş kurumlarımızın yöneticilerine, mesai arkadaşlarımıza, kurs hocalarımıza ve kursiyer hemşehrilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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