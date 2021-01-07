Belediye Başkanı Asya, geçen yıl yapılan çalışmaları değerlendirdi
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Belediye Başkanı Asya, geçen yıl yapılan çalışmaları değerlendirdi

07.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:18
Belediye Başkanı Asya, geçen yıl yapılan çalışmaları değerlendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen yıl yaptıkları çalışmaları değerlendirdi, yeni yılın projelerini anlattı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen yıl yaptıkları çalışmaları değerlendirdi, yeni yılın projelerini anlattı.

Belediye Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Asya, geçen yılın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid 19) engeline rağmen alt ve üst yapı konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye olarak sıkıntılara rağmen hedeflerinin ötesinde hizmetler gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aysa, şöyle konuştu:

"Alt yapı çalışması 2020'de yüzde 99'a ulaştı. Şu anda alt yapı kanalizasyon ve yağmur kanalları tamamlandı. Sıkıntılarını birlikte göğüslediğimiz alt yapı projesini bugün tamamlanma aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kanalizasyon şebekelerinin tamamını aktif hale getirdik. İçme suyu şebekelerinin henüz bağlantısını yapmadık. İnşallah ilkbaharda çalışma şartlarının elvermesiyle bu projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."

Mahallelerdeki bütün ana ve ara arterlerin tamamını asfaltlayarak hedeflerinin ötesinde bir iş çıkardıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"2020 yılındaki hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden birisi de Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ydı. İlimizin gelişimine katkı sağlayan yeni bir güzergahı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadık. Bir diğer önemli projemiz olan Kent Meydanı'nın da kaba inşaatının büyük bir kısmını tamamlamayı başardık. Muş Belediyesi olarak plan ve programlarımız çerçevesinde belirlediğimiz hizmetleri halkımızla bütünleştirmek üzere gayretle, samimiyetle ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğini taahhüt ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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