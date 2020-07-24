Belediye Başkanı Asya gazetecilerle bir araya geldi
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Belediye Başkanı Asya gazetecilerle bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.

24.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:21

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Kentteki Göletli Park'ta düzenlenen parkta konuşan Asya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çalışma programlarının kısmen sekteye uğradığını belirtti.

Küresel ölçekte dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının pek çok alan ve sektörde etkisini gösterdiğini belirten Asya, "Tüm koşullarda güçlü ekibimizle, iç ve dış paydaşlarımızla zamanında ve etkin iletişim sağlayarak, enerjimizi halkımızın bu süreci sağlıkla atlatması için harcadık ve bu gayretimizi devam ettiriyoruz. Bir yandan dezenfekte, temizlik, maske dağıtımı, vefa sosyal destek faaliyetlerimizi devam ettirirken, vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için bir süre ara verdiğimiz altyapı ve üst yapı gibi çalışmalarımızı da başlattık." diye konuştu.

2017'den beri devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke yenileme çalışmaların sona yaklaştığını aktaran Asya, bu yıl içerisinde şehir merkezi konumundaki bazı mahallelerdeki lokal kazı ve döşeme çalışmalarının hemen hemen tamamlandığını dile getirdi.

Ağırlıklı olarak altyapı ekibinin Kale ve Muratpaşa mahallelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, bu yıl içerisinde kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Asya, şöyle devam etti:

"Karşıyaka Mahallesi'nde Alparslan 2 barajından gelecek su kaynağı için planladığımız 7 bin 500 tonluk depo tamamlandı. Muratpaşa Mahallesi'ndeki depo kapasitesi arttırılarak yenilendi. Bu şehri bir düzene koymak için altyapı olmazsa olmazdı. Şükürler olsun yaşanan sıkıntılara birlikte göğüs gerdiğimiz için bu aşamaya gelebildik. Asfalt şantiyesinden yapılan üretim ile 45 kilometreyi aşkın cadde ve sokakların sıcak asfaltını yaptık. Bu yıl asfalt plentimizi revizeye alarak kapasitesini ve kalitesini arttırdık. Önümüzdeki günlerde kapsamlı bir şekilde üretime başlayacağız. 46 bin metrekare kapasiteyle devraldığımız yeşil alanları yaptığımız ve devam eden çalışmalarla 400 bin metrekareye çıkardık. Eski stadyumun yerine TOKİ tarafından yapılan Millet Bahçesi projesinin de tamamlanması ile Muş'un dört bir tarafını yeşil ve güzel bir görüntüye kavuşmuş olacağız."

Belediye Başkanı Asya gazetecilerle bir araya geldi

Kaynak: AA

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